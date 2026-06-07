Schalke tütet ersten Neuzugang ein

Mit Fortuna Düsseldorf stieg Satoshi Tanaka in die 3. Liga ab, dennoch wird der defensive Mittelfeldspieler in der kommenden Saison erstklassig spielen. Wie japanische Medien sowie die ‚Rheinische Post‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, wird sich Tanaka dem FC Schalke 04 anschließen.

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Königsblau zahlt Tanakas Ausstiegsklausel, die durch den Abstieg von zehn Millionen auf eine Million Euro gesunken ist. Neben Schalke hatten einige weitere Vereine ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen.

Der Japaner (ein Länderspiel) war erst vor einem halben Jahr von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gekommen. Nach 13 Einsätzen für die Fortuna geht es für Tanaka jetzt in Gelsenkirchen weiter.