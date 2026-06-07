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Bundesliga

Schalke tütet ersten Neuzugang ein

Schalke 04 macht nach der Rückkehr in die Bundesliga den ersten Neuzugang klar. Satoshi Tanaka steht auf der Matte.

von David Hamza - Quelle: Rheinische Post | Sky
1 min.
Frank Baumann auf einer PK @Maxppp

Mit Fortuna Düsseldorf stieg Satoshi Tanaka in die 3. Liga ab, dennoch wird der defensive Mittelfeldspieler in der kommenden Saison erstklassig spielen. Wie japanische Medien sowie die ‚Rheinische Post‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, wird sich Tanaka dem FC Schalke 04 anschließen.

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Königsblau zahlt Tanakas Ausstiegsklausel, die durch den Abstieg von zehn Millionen auf eine Million Euro gesunken ist. Neben Schalke hatten einige weitere Vereine ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen.

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Der Japaner (ein Länderspiel) war erst vor einem halben Jahr von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gekommen. Nach 13 Einsätzen für die Fortuna geht es für Tanaka jetzt in Gelsenkirchen weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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