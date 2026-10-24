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Frankfurts Plan auf dem Markt

von Lukas Hörster - Quelle: Frankfurter Rundschau
Axel Hellmann auf der Pressekonferenz @Maxppp

Eintracht Frankfurt will auch ohne Markus Krösche weiter ein Verkäuferklub bleiben. Vorstandssprecher Axel Hellmann mahnt laut der ‚Frankfurter Rundschau‘ jedoch an: „Wir müssen auf die Abnahmemärkte reagieren. Dort wurden Veränderungen vorgenommen. Das macht für uns eine Anpassung erforderlich. Wir benötigen aber keinen Paradigmenwechsel.“

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Krösche, der für satte Transfergewinne gesorgt hatte, verließ die Eintracht kürzlich. Ex-Eintracht-Spieler Christoph Spycher (BSC Young Boys) gilt als Favorit auf die Nachfolge. Weitere Kandidaten sind Marcel Schäfer (RB Leipzig), Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Benjamin Weber (FC Augsburg). Derweil hat Andreas Schicker (TSG Hoffenheim) bereits abgesagt.

veröffentlicht am
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