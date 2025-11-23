Menü Suche
Kommentar 8
Bundesliga

„Geht nicht ums Geld“: Upamecano lässt aufhorchen

von Luca Hansen
1 min.
Dayot Upamecano im Einsatz für Bayern München @Maxppp

Dayot Upamecano hat sich zum Vertragspoker mit dem FC Bayern München geäußert. Nach dem gestrigen 6:2-Sieg gegen den SC Freiburg betonte der Innenverteidiger, dass Geld nicht der entscheidende Faktor sei: „Wir diskutieren mit Bayern. Mal schauen, was passiert. Es geht nicht um das Geld.“ Zuletzt hieß es immer wieder, dass eine Verlängerung beim Rekordmeister auch aufgrund der Handgeldforderungen der Upamecano-Seite bislang nicht erfolgt ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am Saisonende aus, weshalb Eile geboten ist. Insbesondere Real Madrid und Paris St. Germain umgarnen den formstarken Franzosen, mit den Königlichen ist sich Upamecano nach FT-Infos schon über die Vertragskonditionen im Falle eines Wechsels einig. Die Bayern haben die Hoffnung auf einen Verbleib allerdings noch nicht aufgegeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Dayot Upamecano

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert