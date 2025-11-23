„Geht nicht ums Geld“: Upamecano lässt aufhorchen

Dayot Upamecano hat sich zum Vertragspoker mit dem FC Bayern München geäußert. Nach dem gestrigen 6:2-Sieg gegen den SC Freiburg betonte der Innenverteidiger, dass Geld nicht der entscheidende Faktor sei: „Wir diskutieren mit Bayern. Mal schauen, was passiert. Es geht nicht um das Geld.“ Zuletzt hieß es immer wieder, dass eine Verlängerung beim Rekordmeister auch aufgrund der Handgeldforderungen der Upamecano-Seite bislang nicht erfolgt ist.

Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am Saisonende aus, weshalb Eile geboten ist. Insbesondere Real Madrid und Paris St. Germain umgarnen den formstarken Franzosen, mit den Königlichen ist sich Upamecano nach FT-Infos schon über die Vertragskonditionen im Falle eines Wechsels einig. Die Bayern haben die Hoffnung auf einen Verbleib allerdings noch nicht aufgegeben.