Menü Suche
Kommentar 30
Bundesliga

Bayern-Wechsel: Saibari nimmt letzte Hürde

Der FC Bayern steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Ismael Saibari. Die letzte Hürde hat der marokkanische WM-Fahrer genommen.

von Lukas Weinstock - Quelle: AFP
Ismael Saibari bei der WM 2026 @Maxppp

Ismael Saibari wird zeitnah als neuer Spieler des FC Bayern vorgestellt. Die französische Nachrichtenagentur ‚AFP‘ berichtet, dass der 25-Jährige den Medizincheck erfolgreich absolviert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge hat Bayerns Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne, der die DFB-Elf bei der WM in Nordamerika betreut, den Offensivallrounder im Lager der marokkanischen Nationalmannschaft untersucht. Die letzte Hürde für den Wechsel nach München hat Saibari also überwunden.

Wird sich Ismael Saibari beim FC Bayern als Stammspieler etablieren?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Am vergangenen Sonntag berichtete FT von einem Durchbruch im Ablösepoker. 50 Millionen Euro inklusive Boni überweist der deutsche Rekordmeister an die PSV Eindhoven. In der bayrischen Landeshauptstadt unterschreibt Saibari einen Vertrag bis 2031.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (30)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
FC Bayern
PSV
Ismael Saibari

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
FC Bayern Logo FC Bayern München
PSV Logo PSV Eindhoven
Ismael Saibari Ismael Saibari
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert