Bayern-Wechsel: Saibari nimmt letzte Hürde

Ismael Saibari wird zeitnah als neuer Spieler des FC Bayern vorgestellt. Die französische Nachrichtenagentur ‚AFP‘ berichtet, dass der 25-Jährige den Medizincheck erfolgreich absolviert hat.

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Demzufolge hat Bayerns Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne, der die DFB-Elf bei der WM in Nordamerika betreut, den Offensivallrounder im Lager der marokkanischen Nationalmannschaft untersucht. Die letzte Hürde für den Wechsel nach München hat Saibari also überwunden.

Wird sich Ismael Saibari beim FC Bayern als Stammspieler etablieren? Ja, er hat das Zeug dazu Nein, die Konkurrenz ist zu stark Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Am vergangenen Sonntag berichtete FT von einem Durchbruch im Ablösepoker. 50 Millionen Euro inklusive Boni überweist der deutsche Rekordmeister an die PSV Eindhoven. In der bayrischen Landeshauptstadt unterschreibt Saibari einen Vertrag bis 2031.