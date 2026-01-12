Immer mehr Klubs wollen Doekhi

Der Poker um Danilho Doekhi wird heißer. Wie Lorenzo Lepore von ‚Sportitalia‘ berichtet, saß beim 2:2 von Union Berlin gegen den 1. FSV Mainz ein Scout von Udinese Calcio auf der Tribüne, um den Innenverteidiger zu beobachten. Lazio Rom hat den 27-Jährigen ebenfalls ins Auge gefasst. Der Hauptstadtklub, der bereits im vergangenen Sommer an Doekhi interessiert war, präferiere einen ablösefreien Wechsel zur neuen Saison.

Doekhis Vertrag bei den Köpenickern läuft im Sommer aus, eine Verlängerung scheint ausgeschlossen. Zuletzt sickerte das Interesse von Aston Villa und Leeds United durch. Für die Eisernen dürfte Doekhi schwer zu ersetzen sein, schließlich stand der Niederländer in jedem Bundesligaspiel der laufenden Saison in der Startelf.