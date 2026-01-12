Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Immer mehr Klubs wollen Doekhi

von Luca Hansen - Quelle: Sportitalia
1 min.
Danilho Doekhi geht in den Zweikampf mit Adrian Beck @Maxppp

Der Poker um Danilho Doekhi wird heißer. Wie Lorenzo Lepore von ‚Sportitalia‘ berichtet, saß beim 2:2 von Union Berlin gegen den 1. FSV Mainz ein Scout von Udinese Calcio auf der Tribüne, um den Innenverteidiger zu beobachten. Lazio Rom hat den 27-Jährigen ebenfalls ins Auge gefasst. Der Hauptstadtklub, der bereits im vergangenen Sommer an Doekhi interessiert war, präferiere einen ablösefreien Wechsel zur neuen Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doekhis Vertrag bei den Köpenickern läuft im Sommer aus, eine Verlängerung scheint ausgeschlossen. Zuletzt sickerte das Interesse von Aston Villa und Leeds United durch. Für die Eisernen dürfte Doekhi schwer zu ersetzen sein, schließlich stand der Niederländer in jedem Bundesligaspiel der laufenden Saison in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Union Berlin
Udinese
Lazio
Danilho Doekhi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Udinese Logo Udinese Calcio
Lazio Logo Lazio Rom
Danilho Doekhi Danilho Doekhi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert