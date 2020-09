Bericht: Atalanta will Brekalo leihen

Atalanta Bergamo hat offenbar die Fühler nach Josip Brekalo vom VfL Wolfsburg ausgestreckt. Laut ‚Sky Italia‘ plant der Serie A-Dritte aus der vergangenen Saison ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

Der 22-jährige Brekalo gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal der Wolfsburger. Der technisch beschlagene Linksaußen stand in 41 Pflichtspielen für die Wölfe auf dem Platz, an 14 Toren (sieben Tore, sieben Assists) war er direkt beteiligt.