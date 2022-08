RB Leipzig: Werner im Medizincheck

Die Rückkehr von Timo Werner (26) zu RB Leipzig ist in den finalen Zügen. Ein von ‚Sky‘ veröffentlichtes Video zeigt den Stürmer bereits in Vereinskleidung auf dem Weg zum Medizincheck. Im Anschluss unterschreibt Werner seinen Vertrag.

Für kolportierte 20 Millionen Euro plus Boni kommt der deutsche Nationalstürmer nach zwei Jahren zurück nach Sachsen. 2020 hatte der FC Chelsea noch 53 Millionen Euro für Werner auf den Tisch gelegt.

Das Comeback von Timo #Werner in @RBLeipzig-Klamotten. Der Medizincheck steht an, anschließend unterschreibt er ✍️ @SkySportDE



Timo #Werner's comeback in @RBLeipzig gear. The medical check is due, then he signs. @SkySportNews pic.twitter.com/v15lYaQ1XB