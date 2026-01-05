„Machen nicht jeden Blödsinn mit“: Bayern-Ultimatum an Upamecano

Die Zukunft von Dayot Upamecano ist beim FC Bayern München nach wie vor ungeklärt. Während der Klub unbedingt mit dem Innenverteidiger weiterarbeiten möchte, zögert dieser mit einer Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags. Doch damit soll jetzt Schluss sein – Klub-Boss Jan-Christian Dreesen erhöht den Druck und spricht ein Ultimatum aus.

„Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber“, so der Vorstandsboss bei einem Besuch des Fanklubs ‚De roud-weissen Neifinger‘ am gestrigen Sonntag.

FCB will Angebot nicht aufbessern

Erst kürzlich hatte dem Vernehmen nach ein weiteres Treffen zwischen Spieler und Klub stattgefunden – erneut ohne Ergebnis. Der Knackpunkt soll das Thema Ausstiegsklausel sein. Doch die Münchner möchten ihre bisherige Offerte nicht noch einmal verbessern. „Wir haben ihm ein außerordentlich gutes Angebot gemacht, weil er seit anderthalb Jahren jetzt auch sehr gut gespielt hat. Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben. Denn es wird nicht besser“, so Dreesen.

Zudem drängte der Boss Upamecano gegenüber den anwesenden Fans und Medienvertretern dazu, sich nicht mehr übermäßig viel Zeit mit seiner Entscheidung zu lassen: „Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen. Ich will jetzt nur kein genaues Datum sagen, weil das steht dann morgen irgendwo.“ Aber dann wurde es deutlich: „Wir machen wirklich nicht jeden Blödsinn mit. Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb sollte sich das nicht wie Kaugummi ziehen.“

Vierjahresvertrag angepeilt

Scharfe Worte des Bayern-Bosses, der allerdings auch klarstellte, dass er den 27-Jährigen, der mit Jonathan Tah (29) weiter das Abwehrzentrum des FCB bilden soll, halten wolle. Im Gespräch ist ein neuer Vertrag über vier weitere Jahre. Aber auch andere Topklubs um Paris St. Germain sollen weiterhin an Upamecano interessiert sein. Das Interesse von Real Madrid ist dem Vernehmen nach allerdings abgekühlt, ein Wechsel in die spanische Hauptstadt eher vom Tisch.