Barça tütet Hamza-Deal ein

Beim FC Barcelona setzt man auch zukünftig auf Youngster Hamza Abdelkarim. Nach Informationen von ‚beIn Sports‘ hat man bei den Katalanen beschlossen, die Kaufoption für den 18-jährigen Stürmer vom ägyptischen Klub Al Ahly zu ziehen. Bislang war Abdelkarim nur ausgeliehen.

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Auf 1,5 Millionen Euro beläuft sich dem Vernehmen nach der Passus, den Barça nun aktiviert. In der Rückrunde trainierte Abdelkarim in der U19 des spanischen Meisters. Dort wird ihm mittelfristig der Sprung zu den Profis zugetraut.