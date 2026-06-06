DFB-Pokal
DFB-Pokal-Auslosung: Bayern zum Aufsteiger – BVB in den Norden
Um 18 Uhr wurden am Samstagabend die Begegnungen der ersten DFB-Pokalrunde ausgelost. Losfee war Deniz Aytekin, der seine Schiedsrichter-Karriere erst kürzlich beendet hat.
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@Maxppp
Die Paarungen der ersten Runde
Neben Titelverteidiger FC Bayern München gehen die 35 weiteren Erst- und Zweitligisten der abgelaufenen Saison an den Start. Qualifiziert haben sich zudem die vier besten Drittligisten sowie die 21 Landespokalsieger. Die größten Landesverbände Bayern, Niedersachsen und Westfalen stellen einen zusätzlichen Teilnehmer.
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Die 32 Teams aus dem Amateurtopf, dem auch die vier Letztplatzierten der 2. Bundesliga und die vier besten Drittliga-Klubs angehören, haben in der ersten Runde Heimrecht. Ausgetragen werden die Partien vom 21. August bis zum 2. September.
Die Auslosung in der Übersicht
- SC St. Tönis - Eintracht Frankfurt
- Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim
- Eintracht Braunschweig - Union Berlin
- Eintracht Trier - RB Leipzig
- HEBC Hamburg - Borussia Dortmund
- TSV Schott Mainz - Borussia Mönchengladbach
- Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg
- Rot-Weiß Essen - FC St. Pauli
- Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld
- SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim
- Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen
- Hallescher FC - FC Schalke 04
- Energie Cottbus - FC Augsburg
- VfB Krieschow - 1. FSV Mainz 05
- SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum
- SV Hemelingen - Hannover 96
- Preußen Münster - Karlsruher SC
- 1.FC Saarbrücken - Hertha BSC
- Viktoria Köln - 1. FC Nürnberg
- MSV Duisburg - SV Elversberg
- VfL Osnabrück - FC Bayern München
- Lüneburger SK - Werder Bremen
- SC Verl - Hamburger SV
- Hansa Rostock - VfB Stuttgart
- Carl Zeiss Jena - Darmstadt 98
- Bahlinger SC - 1. FC Magdeburg
- TSV 1860 München - Holstein Kiel
- Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
- Westfalia Rhynern - Dynamo Dresden
- 1.FC Phönix Lübeck - SC Paderborn
- VSG Altglienicke - VfL Wolfsburg
- Würzburger Kickers - 1. FC Köln
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