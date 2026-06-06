DFB-Pokal-Auslosung: Bayern zum Aufsteiger – BVB in den Norden

Die Paarungen der ersten Runde

Neben Titelverteidiger FC Bayern München gehen die 35 weiteren Erst- und Zweitligisten der abgelaufenen Saison an den Start. Qualifiziert haben sich zudem die vier besten Drittligisten sowie die 21 Landespokalsieger. Die größten Landesverbände Bayern, Niedersachsen und Westfalen stellen einen zusätzlichen Teilnehmer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die 32 Teams aus dem Amateurtopf, dem auch die vier Letztplatzierten der 2. Bundesliga und die vier besten Drittliga-Klubs angehören, haben in der ersten Runde Heimrecht. Ausgetragen werden die Partien vom 21. August bis zum 2. September.

Die Auslosung in der Übersicht