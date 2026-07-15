Hohe Kaufklausel: Gala holt Ugochukwu
Lesley Ugochukwu wechselt zu Galatasaray. Die Türken verkünden, dass der Sechser zunächst auf Leihbasis vom FC Burnley kommt. Es gibt zudem eine an Bedingungen geknüpfte Kaufklausel über umgerechnet rund 26 Millionen Euro. Die Leihgebühr beträgt 3,5 Millionen Euro.
Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli… pic.twitter.com/YbzG02SzMe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 15, 2026
Ugochukwu hat schon mehrere große Transfers hinter sich. Der FC Chelsea holte den heute 22-Jährige im Sommer 2023 für 27 Millionen Euro von Stade Rennes und verkaufte ihn für eine ähnliche Summe im vergangenen Sommer weiter an Burnley. Mit den Clarets stieg Ugochukwu in der vergangenen Saison dann aus der Premier League ab.
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