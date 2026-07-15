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Offiziell Süper Lig

Hohe Kaufklausel: Gala holt Ugochukwu

von Lukas Hörster
1 min.
Lesley Ugochukwu im Trikot des FC Burnley @Maxppp

Lesley Ugochukwu wechselt zu Galatasaray. Die Türken verkünden, dass der Sechser zunächst auf Leihbasis vom FC Burnley kommt. Es gibt zudem eine an Bedingungen geknüpfte Kaufklausel über umgerechnet rund 26 Millionen Euro. Die Leihgebühr beträgt 3,5 Millionen Euro.

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Ugochukwu hat schon mehrere große Transfers hinter sich. Der FC Chelsea holte den heute 22-Jährige im Sommer 2023 für 27 Millionen Euro von Stade Rennes und verkaufte ihn für eine ähnliche Summe im vergangenen Sommer weiter an Burnley. Mit den Clarets stieg Ugochukwu in der vergangenen Saison dann aus der Premier League ab.

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Lesley Ugochukwu

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Lesley Ugochukwu Lesley Ugochukwu
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