Völler spricht von Havertz-Verbleib

„Auch bei Kai Havertz konnte man in den vergangenen Monaten sehen, wie motiviert er ist, wie sehr er sich für diese Mannschaft einsetzt“, ließ Rudi Völler bereits vor zwei Wochen in Sachen Kai Havertz einen Funken Hoffnung aufblitzen. Nun geht der Sportgeschäftsführer von Bayer Leverkusen einen deutlichen Schritt weiter.

„Er ist der beste deutsche Spieler der nächsten zehn Jahre und daran wird sich auch nichts ändern. Wir sind froh, dass wir ihn haben“, unterstreicht Völler gegenüber der ‚Rheinische Post‘ und fügt vielsagend an: „Jetzt und vielleicht auch in der nächsten Saison.“

Havertz spielt vor allem in den Kader-Planspielen des FC Bayern eine zentrale Rolle. Zuletzt wurde berichtet, dass mindestens einer des DFB-Trios bestehend aus Leroy Sané, Timo Werner und Havertz kommen soll. Für Ersteren spricht sich vor allem Hasan Salihamidzic aus, Trainer Hansi Flick schwärmt hingegen von Werner und Havertz.

Was will Havertz?

Über die Vorstellungen des Bayer-Stars gibt es in Deutschland geteilte Meinungen. Während der ‚kicker‘ von einem Verbleib in Leverkusen ausgeht, weil der 20-Jährige die „Ellbogengesellschaft“ beim FC Bayern scheue, will der Zehner gemäß ‚Sky‘ sehr wohl im Sommer an die Isar wechseln.

FT-Meinung