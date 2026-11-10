Beim VfB Stuttgart will man auch in Zukunft nicht auf Youngster Yanik Spalt verzichten. Im Interview mit ‚Sky‘ äußert sich Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zum 19-jährigen Österreicher aus der eigenen Jugend und dessen möglicher Vertragsverlängerung: „Wir wissen, was wir an Yanik haben und wollen auch zukünftig nicht darauf verzichten.“ Details zum Stand der Gespräche verrät Wohlgemuth aber nicht.

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Derzeit steht der Mittelfeldspieler noch bis 2028 bei den Schwaben unter Vertrag. Sein Durchbruch ins Profiteam hat den Linksfuß jetzt für höhere Aufgaben und einen angepassten Arbeitsvertrag qualifiziert. Auch Wohlgemuth stimmt in den Lobgesang ein: „Wir müssen ihm ja nicht verschweigen, dass er gut gespielt hat. Er hat sich dieses Lob verdient und ist als Persönlichkeit schon sehr gefestigt. Mein Eindruck ist: Mit dem Hype um Yanik beschäftigen sich andere deutlich intensiver als Yanik.“ Druck will man beim VfB auf Spalt aber nicht ausüben: „Er bekommt die Zeit, die er braucht, um sich dauerhaft in unserer Mannschaft durchzusetzen. Das trauen wir ihm ausdrücklich zu.“