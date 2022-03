ManCity: Der Zeitplan bei Fernandinho

Bei Manchester City lässt eine Entscheidung über die mittelfristige Zukunft von Fernandinho noch auf sich warten. „Das sehen wir im Mai“, sagte Pep Guardiola nach der Champions League-Partie gegen Sporting Lissabon (0:0) auf die Frage zu einer Verlängerung seines Routiniers. Fernandinho werde „mit dem Klub die beste Entscheidung treffen“, kündigte der City-Coach an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor bald neun Jahren war der mittlerweile 36-jährige Fernandinho zu den Skyblues gewechselt und avancierte auf der Sechs zu einer der Säulen seiner Mannschaft. Inzwischen ist die Spielzeit weniger geworden, was bei Citys Auswahl an Weltklasse-Mittelfeldspielern aber auch nicht verwundert. Trotzdem würden Guardiola und Co. gerne auch in der kommenden Saison auf den verdienten Brasilianer setzen.