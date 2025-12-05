García verlängert in Barcelona

Dem FC Barcelona ist es geglückt, den Vertrag mit Eric García zu verlängern. In den vergangenen Tagen sickerte die Einigung aller Beteiligten bereits durch, nun verkünden die Katalanen offiziell, dass der 24-jährige Innenverteidiger ab sofort bis 2031 an den Klub gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

García wurde in La Masia ausgebildet, wechselte 2017 aber in die Jugendabteilung von Manchester City. Bei den Skyblues reifte er zum Profi, 2021 zog es ihn wieder zurück zu Barça. Für seinen Heimatverein lief der spanische Nationalspieler inzwischen in 135 Pflichtspielen auf.