García verlängert in Barcelona

von Dominik Schneider - Quelle: fcbarcelona.es
eric garcia @Maxppp

Dem FC Barcelona ist es geglückt, den Vertrag mit Eric García zu verlängern. In den vergangenen Tagen sickerte die Einigung aller Beteiligten bereits durch, nun verkünden die Katalanen offiziell, dass der 24-jährige Innenverteidiger ab sofort bis 2031 an den Klub gebunden ist.

FC Barcelona
Seguimos creciendo juntos.
#MadeInLaMasia 🧬
García wurde in La Masia ausgebildet, wechselte 2017 aber in die Jugendabteilung von Manchester City. Bei den Skyblues reifte er zum Profi, 2021 zog es ihn wieder zurück zu Barça. Für seinen Heimatverein lief der spanische Nationalspieler inzwischen in 135 Pflichtspielen auf.

La Liga
Barcelona
Eric García

