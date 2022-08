United mit Torwart Dubravka einig

Manchester United kommt der Verpflichtung einer neuen Nummer zwei einen Schritt näher. Wie die Onlineplattform ‚Football Insider‘ berichtet, sind sich die Red Devils mit Torhüter Martin Dubravka (33) einig geworden. United ist gewillt, den slowakischen Schlussmann von Newcastle United zunächst auszuleihen. Bei einer gewissen Anzahl von Einsätzen soll dann eine Kaufpflicht greifen.

Newcastle würde dem Keeper keine Steine in den Weg legen, bevorzuge jedoch einen permanenten Abgang. In Manchester arbeite man deshalb bereits an einem verbesserten Angebot. Bei den Magpies wurde Dubravka Neuzugang Nick Pope (30) vor die Nase gesetzt. Der Engländer ist als klare Nummer eins eingeplant. Doch auch bei United winkt dem 29-fachen Nationalspieler lediglich die Bank hinter Platzhirsch David de Gea (31).