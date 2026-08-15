Menü Suche
Kommentar
Premier League

116-Millionen-Mann für Newcastle?

von Daniel del Federico - Quelle: Talksport
1 min.
Carlos Baleba applaudiert @Maxppp

Newcastle United könnte bei der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler tief in die Tasche greifen. Nach Informationen von ‚Talksport‘ haben die Magpies Carlos Baleba von Brighton & Hove Albion ins Visier genommen. Der 22-Jährige soll die Abgänge von Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) und Bruno Guimarães (28/FC Arsenal) kompensieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Sommer taxierten die Seagulls das Preisschild des Kameruners noch auf 116 Millionen Euro. Nach einer eher enttäuschenden Saison an der englischen Südküste könnte er nun jedoch für deutlich weniger zu haben sein. Bei Newcastle dürfte es in diesem Sommer ohnehin nicht am Geld scheitern: Die Verkäufe der beiden Mittelfeldstars sowie von Anthony Gordon (25) zum FC Barcelona spülten insgesamt 265 Millionen Euro in die Kassen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
Brighton
Carlos Baleba

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Brighton Logo Brighton & Hove Albion
Carlos Baleba Carlos Baleba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert