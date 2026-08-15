Newcastle United könnte bei der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler tief in die Tasche greifen. Nach Informationen von ‚Talksport‘ haben die Magpies Carlos Baleba von Brighton & Hove Albion ins Visier genommen. Der 22-Jährige soll die Abgänge von Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) und Bruno Guimarães (28/FC Arsenal) kompensieren.

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Im vergangenen Sommer taxierten die Seagulls das Preisschild des Kameruners noch auf 116 Millionen Euro. Nach einer eher enttäuschenden Saison an der englischen Südküste könnte er nun jedoch für deutlich weniger zu haben sein. Bei Newcastle dürfte es in diesem Sommer ohnehin nicht am Geld scheitern: Die Verkäufe der beiden Mittelfeldstars sowie von Anthony Gordon (25) zum FC Barcelona spülten insgesamt 265 Millionen Euro in die Kassen.