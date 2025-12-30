Menü Suche
Bundesliga

Deal durch: Eintracht erzielt Wahi-Einigung

Dass Elye Wahi Eintracht Frankfurt in diesem Winter verlässt, hatte sich zuletzt angebahnt. Nun haben alle Parteien eine Einigung erzielt.

von Lukas Weinstock
Elye Wahi für die Eintracht im Einsatz @Maxppp

Eintracht Frankfurt wird Elye Wahi in der anstehenden Transferperiode los. FT kann einen Bericht der ‚L’Équipe‘ bestätigen, wonach die SGE mit dem OGC Nizza eine Einigung erzielt hat. Der 22-Jährige soll am morgigen Mittwoch in Südfrankreich eintreffen, um den Medizincheck zu absolvieren.

Für Wahi, der bis Saisonende an die Côte d’Azur verliehen wird, kassiert die Eintracht der ‚Bild‘ zufolge eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro. Zudem übernehme Nizza das komplette Gehalt des Stürmers.

Wahi wechselte vor knapp einem Jahr für 26 Millionen Euro von Olympique Marseille in die Bankenmetropole, konnte die Ablöse aber nicht ansatzweise rechtfertigen. Nach weniger als einem Jahr kehrt er nun vorerst in seine Heimat zurück, wo er zurück zu alter Form finden soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Nizza
Elye Wahi

Bundesliga
Ligue 1
Eintracht Frankfurt
OGC Nizza
Elye Wahi
