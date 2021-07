Barças „Ass im Armel“ | Icardi für Ronaldo?

Renato Sanches im Barça-Visier

Ronald Koeman möchte zur kommenden Saison noch einen neuen Mittelfeldspieler im Kader des FC Barcelona begrüßen. Dabei haben die Katalanen laut der ‚as‘ noch ein „Ass im Ärmel“, nämlich Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches. Sollte das Tauschgeschäft mit Atlético Madrid, indem Antoine Griezmann (30) und Saúl Níguez (26) die Vereine wechseln würden, doch nicht klappen, könnte demnach „Ersatzmann-Sanches“ in den Fokus von Barça rücken. Laut der spanischen Sportzeitung steht eine Leihe mit Kaufoption im Raum. Der Vertrag des 23-jährigen Portugiesen beim OSC Lille läuft noch bis 2023.

Tauschgeschäft zwischen Juve und PSG?

Die Transferoffensive von Paris St. Germain in diesem Sommer ist anscheinend noch nicht beendet. Allerdings werden den Verein voraussichtlich auch noch Spieler verlassen. Ein Kandidat für einen Abgang ist Mauro Icardi, der im Starensemble von Mauricio Pochettino einen schweren Stand hat. „Juve, nimm mich“, titelt heute der ‚Corriere dello Sport‘ und bringt mit Juventus Turin einen in den letzten Jahren stehts am Argentinier interessierten Klub ins Spiel. Darüber hinaus zeigt die Sportzeitung einen möglichen Tauschdeal zwischen PSG und Juve auf und so könnte Icardi in einen Ronaldo-Transfer verrechnet werden. Am 25. Juli, also in sieben Tagen, wird Cristiano Ronaldo in Turin erwartet. Bis dahin soll die Zukunft des portugiesischen Superstars entschieden sein.

Wer hütet Uniteds Tor?

Im Tor von Manchester United zeichnet sich zur neuen Saison ein harter Konkurrenzkampf ab. David De Gea (30) und Dean Henderson (24) kämpfen um den Platz zwischen den Pfosten. „Zurück im Geschäft“ titelt heute die ‚Sun‘ und spricht damit die Rückkehr von De Gea ins Training der Red Devils an. Der Spanier verzichtet für den Kampf um einen Stammplatz sogar auf seine Ferien und wird schon nach zwei Wochen Erholung auf den Platz zurückkehren. Der einstige Platzhirsch hat es also eilig und möchte seinen Trainer Ole Gunnar Solskjaer so bald wie möglich von seinem Können überzeugen. Zurecht, denn sein Konkurrent Henderson ist nach einer Hüftverletzung, die er sich an der EM zuzog, bereits wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.