Eberl verrät: Bayern plant „internen Königstransfer“

Dayot Upamecano, so sickerte es zuletzt durch, wählt zwischen drei Vereinen: Dem FC Bayern, Real Madrid und Paris St. Germain. Dabei gehe es ihm „nicht ums Geld“, wie er selbst verlauten ließ. Ausgang offen.

Die Bayern werben jedenfalls schon seit einer Weile öffentlichkeitswirksam um eine Vertragsverlängerung. So auch Max Eberl, der gegenüber der ‚Sport Bild‘ nun noch einmal unterstreicht: „Upa ist jetzt 27 Jahre alt, im goldenen Alter für einen Innenverteidiger. Er will seine Entscheidung sehr bewusst treffen, was er auch machen soll.“

Bayerns Sportvorstand weiter: „Upa soll und wird nicht wegen des Geldes bleiben, auch wenn er ein gutes Angebot von uns bekommen hat, sondern wegen unseres generellen Weges und dem Gesamtpaket. Er ist einer der weltbesten Verteidiger. Wir wollen den Weg weitergehen, den wir mit ihm eingeschlagen haben und ihn in der Blüte seiner Karriere gern behalten. Er wäre für uns der interne Königstransfer.“