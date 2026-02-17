„Grenzwertig“: Stuttgarts Poker mit Hellstern

Der Vertragspoker mit Torhüter Florian Hellstern (18) gestaltet sich für den VfB Stuttgart zäher als erhofft. Laut dem ‚kicker‘ sind die Gespräche über eine Verlängerung des bis 2027 datierten Kontrakts „kompliziert“, die finanziellen Forderungen der Spieler- und Beraterseite seien „grenzwertig“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse am deutschen U19-Nationalspieler zeigen auch Vereine aus der Bundesliga und Premier League. Beim VfB kommt Hellstern für die Drittliga-Mannschaft zum Einsatz, sein Profidebüt steht noch aus. In sechs von acht Partien in der Europa League gehörte der junge Keeper aber immerhin schon zum Kader.

Sollte der vom FC Bayern ausgeliehene Alexander Nübel (29) nicht in Stuttgart bleiben, ist nach aktuellem Stand der Dinge Dennis Seimen (20) als neue Nummer eins vorgesehen. Seimen ist in dieser Saison an den SC Paderborn verliehen.