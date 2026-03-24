Medien: Tudor verlässt Tottenham

Tottenham Hotspur vollzieht angeblich den nächsten Trainerwechsel in der laufenden Saison. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass sich mit Igor Tudor einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt wurde. Der Kroate hatte das Amt erst Mitte Februar von Thomas Frank übernommen, konnte das Ruder aber auch nicht herumreißen.

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Nach sieben Pflichtspielen stehen unter Tudor fünf Niederlagen, ein Remis sowie ein unbedeutender 3:2-Sieg in der Champions League gegen Atlético Madrid zu Buche. Auf eine mögliche Trennung haben sich die Spurs unlängst vorbereitet, unter anderem Adi Hütter zählt zu den Kandidaten. Als langfristige Lösung wird indes Roberto De Zerbi angesehen.