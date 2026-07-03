Real spitzfindig: Hintertür offen für Olise-Angebot

Die Berichterstattung zu Enzo Fernández (25) hat sich in den vergangenen Wochen überschlagen. Der Argentinier habe Real Madrid angeblich schon zugesagt und wolle unbedingt zu den Königlichen wechseln. Sein Klub FC Chelsea wolle mindestens 140 Millionen Euro für ihn haben, er sei der Wunschspieler von José Mourinho.

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All diesen Berichten erteilte Real am heutigen Freitag eine klare Absage. In einem offiziellen Statement heißt es: „Der Verein möchte klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt versucht hat, den genannten Spieler zu verpflichten, und dass er auch nicht die Absicht hat, eine solche Verpflichtung vorzunehmen.“ Eine klare Absage an Fernández, der offenbar weder Thema war noch Thema wird.

Feiner Unterschied bei Olise

Erinnerungen werden wach an das Statement, das die Madrilenen vor zwei Wochen bezüglich Michael Olise vom FC Bayern abgegeben hatten. Darin heißt es: „Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte.“

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Wie schätzt ihr die unterschiedliche Formulierung der Statements bei Enzo Fernández und Michael Olise ein? Reiner Zufall Bewusst gewählt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der kleine aber feine Unterschied: Bei Olise schließt Real nicht aus, dass Verhandlungen in Zukunft aufgenommen werden könnten. Zufall oder Kalkül? Für den 24-Jährigen könnte der Hauptstadtklub bis zu 220 Millionen Euro auf den Tisch legen. Olise selbst will nach der Weltmeisterschaft allerdings erst das Gespräch zu den Münchnern suchen. Die Bayern wollen mit ihrem Topstar verlängern, andernfalls könnte sich Olise vielleicht auch umorientieren.

Tür für Olise bleibt offen

Für diesen hat Real zumindest – anders als im Fall von Fernández – die Tür nicht verschlossen. In welchem Transferfenster Olise bei Real wieder Thema werden könnte, ist zurzeit jedoch reine Spekulation. Dass die Blancos einen Vorstoß wagen werden, scheint aber – mit Blick auf das Kleingedruckte – alles andere als ausgeschlossen.