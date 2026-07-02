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Serie A

Neuer Klub für Morata?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky Italia
Álvaro Morata bindet sich die Hose zu @Maxppp

Álvaro Morata (33) könnte es zurück in seine spanische Heimat ziehen. Interesse an dem erfahrenen Angreifer bekundet nach Informationen von ‚Sky Italia‘ Erstligist Deportivo La Coruña.

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Erst in diesem Sommer wechselte Morata für zwölf Millionen Euro fest zu Como 1907. An die Italiener war der 87-fache Nationaspieler in der vergangenen Saison verliehen. Überzeugen konnte Morata dort allerdings nicht, in der Liga steht kein einziger Treffer zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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