Neuer Klub für Morata?

Álvaro Morata (33) könnte es zurück in seine spanische Heimat ziehen. Interesse an dem erfahrenen Angreifer bekundet nach Informationen von ‚Sky Italia‘ Erstligist Deportivo La Coruña.

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Erst in diesem Sommer wechselte Morata für zwölf Millionen Euro fest zu Como 1907. An die Italiener war der 87-fache Nationaspieler in der vergangenen Saison verliehen. Überzeugen konnte Morata dort allerdings nicht, in der Liga steht kein einziger Treffer zu Buche.