Kabak wechselt innerhalb der Bundesliga

Ozan Kabak verlässt den FC Schalke 04. Die TSG Hoffenheim gibt die Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers offiziell bekannt. Bei den Sinsheimern unterschreibt Kabak einen Vierjahresvertrag. Dem Vernehmen nach fließen rund fünf Millionen Euro Ablöse für den türkischen Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ozan ist ein wuchtiger Verteidiger, der durch eine starke und energische Zweikampfführung überzeugt“, lobt TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen, „darüber hinaus ist er schnell und verfügt über ein hervorragendes Kopfballspiel, welches ihn auch bei eigenen Standards extrem gefährlich macht. Ozan hat trotz seines noch jungen Alters schon einige Höhen und Tiefen erlebt, die ihn zu einer reifen Persönlichkeit wachsen ließen.“

„Einer der spannendsten Klubs in Deutschland“

„Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zur TSG“, freut sich Kabak auf seine neue Aufgabe, „Hoffenheim ist einer der spannendsten Klubs in Deutschland und genießt einen hervorragenden Ruf – vor allem darin, junge Spieler erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Für Kabak endet damit eine schwierige Karrierephase. In der Rückrunde 2020/21 war der türkische Nationalspieler an den FC Liverpool ausgeliehen, konnte sich jedoch nicht für eine Festverpflichtung empfehlen. Im Anschluss folgte eine Leihe zu Norwich City, doch aufgrund des Abstiegs in die zweite Liga verfiel die 13 Millionen Euro teure Kaufpflicht für die Canaries.