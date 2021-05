Barça: Depay-Verpflichtung an Koeman geknüpft?

Memphis Depay macht einen Wechsel von Olympique Lyon zum FC Barcelona offenbar davon abhängig, dass Ronald Koeman auch über die laufende Saison hinaus als Trainer im Amt bleibt. Das berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Koeman gilt als großer Förderer des Offensivspielers, den er noch bestens aus seiner Zeit als Coach der niederländischen Nationalmannschaft (2018 bis 2020) kennt.

Weil Barça in der Liga nur auf dem dritten Tabellenplatz rangiert und in der Champions League bereits im Achtelfinale gegen Paris St. Germain Schluss war, steht der 58-jährige Koeman schwer in der Kritik. Über potenzielle Nachfolger wird bereits spekuliert. Für den Fall, dass Koeman tatsächlich seinen Stuhl räumen muss und Depay sich damit gegen einen Wechsel nach Katalonien entscheidet, bringt sich Juventus Turin laut der ‚Mundo Deportivo‘ in Stellung. Die Italiener sollen dem 27-Jährigen ein sehr gut dotiertes Vertragsangebot vorgelegt haben.