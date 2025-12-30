Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Darmstadt zieht Akiyama-Option

von Fabian Ley - Quelle: sv98.de
3 min.
Hiroki Akiyama hat den Ball im Blick @Maxppp

Der SV Darmstadt 98 geht mit Hiroki Akiyama in die Zukunft. Der Zweitligist hat von der im Leihvertrag vereinbarten Kaufoption Gebrauch gemacht und sich die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers langfristig gesichert. Der 25-Jährige war im Sommer vom japanischen Erstligisten Albirex Niigata gekommen und mauserte sich in Windeseile zu einem Eckpfeiler im Team von Trainer Florian Kohfeldt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Hiro hat sich vom ersten Tag an hervorragend in unsere Gruppe integriert und trotz der Sprachbarriere unglaublich schnell den deutschen Fußball und die deutsche Kultur adaptiert. Auf dem Feld hat er genau die Qualitäten gezeigt, die wir uns bei seiner Verpflichtung von ihm versprochen haben“, schwärmt Sportdirektor Paul Fernie. Wie lange Akiyama ab Sommer vertraglich gebunden ist, geben die Lilien nicht bekannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
J1 League
Darmstadt 98
Albirex
Hiroki Akiyama

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
J1 League J1 League
Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98
Albirex Logo Albirex Niigata
Hiroki Akiyama Hiroki Akiyama
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert