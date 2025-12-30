Darmstadt zieht Akiyama-Option

Der SV Darmstadt 98 geht mit Hiroki Akiyama in die Zukunft. Der Zweitligist hat von der im Leihvertrag vereinbarten Kaufoption Gebrauch gemacht und sich die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers langfristig gesichert. Der 25-Jährige war im Sommer vom japanischen Erstligisten Albirex Niigata gekommen und mauserte sich in Windeseile zu einem Eckpfeiler im Team von Trainer Florian Kohfeldt.

„Hiro hat sich vom ersten Tag an hervorragend in unsere Gruppe integriert und trotz der Sprachbarriere unglaublich schnell den deutschen Fußball und die deutsche Kultur adaptiert. Auf dem Feld hat er genau die Qualitäten gezeigt, die wir uns bei seiner Verpflichtung von ihm versprochen haben“, schwärmt Sportdirektor Paul Fernie. Wie lange Akiyama ab Sommer vertraglich gebunden ist, geben die Lilien nicht bekannt.