Brown-Transfer: Nürnberg kassiert weniger als gedacht

Der Transfer von Nathaniel Brown zum FC Bayern bringt dem 1. FC Nürnberg zwar einen Millionenbetrag ein, allerdings fällt dieser geringer aus als bislang angenommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beträgt die Weiterverkaufsbeteiligung der Franken nicht 12,5 Prozent, sondern lediglich zehn Prozent. Grund dafür ist eine Staffelung im Vertrag, den Nürnberg bei Browns Verkauf an Eintracht Frankfurt ausgehandelt hatte.

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Die höhere Beteiligung wäre nur bei einem Transfer bis zum 30. Juni fällig geworden. Da der Wechsel zum FC Bayern erst Anfang Juli offiziell über die Bühne ging, greift die niedrigere Quote. Unterm Strich bleiben laut ‚Bild‘ dadurch letztlich rund 4,3 bis 4,4 Millionen Euro beim FCN hängen. Zuvor war noch von deutlich höheren Einnahmen ausgegangen worden.