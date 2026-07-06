Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Brown-Transfer: Nürnberg kassiert weniger als gedacht

von Simon Martis - Quelle: Bild
1 min.
Nathaniel Brown im Deutschlandtrikot @Maxppp

Der Transfer von Nathaniel Brown zum FC Bayern bringt dem 1. FC Nürnberg zwar einen Millionenbetrag ein, allerdings fällt dieser geringer aus als bislang angenommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beträgt die Weiterverkaufsbeteiligung der Franken nicht 12,5 Prozent, sondern lediglich zehn Prozent. Grund dafür ist eine Staffelung im Vertrag, den Nürnberg bei Browns Verkauf an Eintracht Frankfurt ausgehandelt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die höhere Beteiligung wäre nur bei einem Transfer bis zum 30. Juni fällig geworden. Da der Wechsel zum FC Bayern erst Anfang Juli offiziell über die Bühne ging, greift die niedrigere Quote. Unterm Strich bleiben laut ‚Bild‘ dadurch letztlich rund 4,3 bis 4,4 Millionen Euro beim FCN hängen. Zuvor war noch von deutlich höheren Einnahmen ausgegangen worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
FC Bayern
Frankfurt
Nürnberg
Nathaniel Brown

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Nathaniel Brown Nathaniel Brown
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert