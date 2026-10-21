Voraussichtlich muss Manchester United noch einige Monate auf Benjamin Sesko verzichten. Wie die ‚Sun‘ berichtet, befürchtet das Umfeld des 23-Jährigen, dass er noch bis Februar verletzt fehlen könnte. Schon seit einigen Wochen steht der Mittelstürmer aufgrund einer Schienbeinverletzung nicht zur Verfügung, neue Untersuchungen hätten jetzt eine noch längere Ausfallzeit ergeben.

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Dem Boulevardblatt zufolge gibt es bei den Red Devils Überlegungen, im Winter im Sturmzentrum zu reagieren. Zuletzt hatte sich Bryan Mbeumo (27) im Angriff versucht, Matheus Cunha (27) steht aktuell nach sieben Auftritten in der Premier League bei nur einem Treffer. Sesko kam in den ersten vier Spielen als Joker zum Einsatz und erzielte ein Tor.