FC Bayern: Kane offen für Premier League-Rückkehr

Mit dem FC Bayern hat Harry Kane noch Großes vor. Wie der Ballon d’Or-Gewinner im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät, möchte er gerne „mindestens einmal mit Bayern die Champions League“ gewinnen. Seinen persönlichen Zeitrahmen dafür hat der 33-Jährige jüngst noch einmal durch seine Vertragsverlängerung in München erweitert. Bis 2029 ist Kane noch an die Bayern gebunden.

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Außerdem hätte Kane in seiner Karriere theoretisch auch noch die Chance, den Torrekord in der Premier League zu brechen. Den hält aktuell Alan Shearer mit 260 Toren, Kane steht bei 213. Von der ‚Sport Bild‘ danach gefragt, ob diese Bestmarke oder das Prägen einer Ära beim FC Bayern für ihn wichtiger sei, lässt der Stürmer-Star durchblicken, dass er sich eine England-Rückkehr durchaus vorstellen kann.

„Man muss die Dinge auf sich zukommen lassen“

„Mein Fokus liegt momentan auf Bayern. Wir haben eine großartige Mannschaft und einen fantastischen Trainer, und ich bin hier extrem glücklich“, eröffnet Kane seine Antwort, „natürlich haben wir mit Bayern noch weitere Ziele und wollen Neues erreichen. Vor allem wollen wir die Champions League gewinnen, weiterhin die Bundesliga dominieren und die Titel verteidigen, die wir in der vergangenen Saison gewonnen haben.“

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„Im Laufe meiner Karriere und meines Lebens habe ich gelernt, dass man nicht immer alles selbst bestimmen kann“, zeigt sich Kane reflektiert, „man muss die Dinge manchmal einfach auf sich zukommen lassen, an sich selbst glauben und weiter hart arbeiten. Das hat für mich momentan oberste Priorität.“

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Spurs wohl weiter mit Matching Right

Über die Premier League sagt er explizit: „Ich würde niemals ausschließen, irgendwann den Torrekord der Premier League zu brechen. Aber im Moment liegt mein Hauptaugenmerk nicht darauf.“ Wie auch die jüngste Vertragsverlängerung an der Säbener Straße zeigt. Dennoch hat Tottenham Hotspur dem Vernehmen nach noch immer ein Matching Right und könnte Kane somit eines Tages zurück in den Norden Londons holen.