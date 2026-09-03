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Offiziell Süper Lig

Franculino: Trabzon statt Bayern

von Lukas Hörster
Franculino freut sich über seinen Treffer @Maxppp

Trabzonspor, das neue Team von Superstar Mohamed Salah (34), rüstet weiter auf. Wie der türkische Erstligist mitteilt, kommt Stürmer 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐨 vom FC Midtjylland an die Schwarzmeerküste und unterschreibt bis 2030. Als Ablöse fließen 17 Millionen Euro. Die Dänen kassieren zudem 15 Prozent von einem möglichen künftigen Transfergewinn.

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Franculino stand vor einem Jahr auch beim FC Bayern hoch im Kurs. Die Münchner wollten den heute 22-Jährigen kurz vor Transferschluss ausleihen, doch Midtjylland senkte den Daumen. Jetzt geht es stattdessen in die Süper Lig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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