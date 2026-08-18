Paderborn schnappt sich Vidovic

Gabriel Vidovic kehrt nach Deutschland zurück. Der SC Paderborn verpflichtet den Offensivspieler von Dinamo Zagreb. Dem Vernehmen nach fließen rund drei Millionen Euro Ablöse zwischen den Vereinen.

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Zagreb hatte den 22-Jährigen erst im vergangenen Jahr für 1,2 Millionen Euro vom FC Bayern losgeeist. Keine zwölf Monate später bricht der U21-Nationalspieler seine Zelte in seiner Heimat schon wieder ab, um sich dem Bundesliga-Aufsteiger anzuschließen.