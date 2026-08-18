Bundesliga
Paderborn schnappt sich Vidovic
3 min.
@Maxppp
Gabriel Vidovic kehrt nach Deutschland zurück. Der SC Paderborn verpflichtet den Offensivspieler von Dinamo Zagreb. Dem Vernehmen nach fließen rund drei Millionen Euro Ablöse zwischen den Vereinen.
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Zagreb hatte den 22-Jährigen erst im vergangenen Jahr für 1,2 Millionen Euro vom FC Bayern losgeeist. Keine zwölf Monate später bricht der U21-Nationalspieler seine Zelte in seiner Heimat schon wieder ab, um sich dem Bundesliga-Aufsteiger anzuschließen.
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