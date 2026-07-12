Nächstes Brüderpaar bei der Hertha?

Bei Hertha BSC könnte es künftig ein weiteres Brüderpaar geben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, trainiert Filip Brekalo seit knapp zwei Wochen als Probespieler bei der U23 der Berliner und kam bereits in Testspielen zum Einsatz. Der 23-jährige Linksverteidiger ist der jüngere Bruder von Hertha-Profi Josip Brekalo (28).

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Aktuell steht Filip Brekalo beim kroatischen Zweitligisten NK Karlovac unter Vertrag. Ob der ehemalige kroatische U19-Nationalspieler tatsächlich verpflichtet wird und möglicherweise sogar für die Profimannschaft infrage kommt, bleibt jedoch abzuwarten.