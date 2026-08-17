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HSV-Flirt Virginius auf dem Weg in die Bundesliga

Der Hamburger SV ist schon länger im Rennen um Alan Virginius vom BSC Young Boys. Jetzt befindet sich ein anderer Bundesligist in der Pole Position.

von Dominik Sandler - Quelle: L'Équipe
1 min.
Alan Virginius gegen den VfB Stuttgart @Maxppp

Erst vor einem Jahr hatte der BSC Young Boys für Alan Virginius nach einer erfolgreichen Leihe 2,5 Millionen Euro an den OSC Lille gezahlt. In der vergangenen Saison legte der 23-Jährige dann mit sechs Toren und neun Vorlagen in der Liga nach und machte so einige andere Klubs auf sich aufmerksam.

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Schon vor über einem Monat hatte die ‚L’Équipe‘ unter anderem den HSV als Interessenten ins Spiel gebracht. Jetzt könnte es für den Flügelspieler, der auch im Mittelsturm agieren kann, zu einem anderen Bundesligisten gehen. Die französische Tageszeitung berichtet, dass sich der SC Paderborn im Werben um den Rechtsfuß in der Pole Position befindet.

Ein erstes Angebot habe der Schweizer Erstligist bereits abgelehnt, in dieser Woche sollen die Gespräche aber an Fahrt aufnehmen. Die Spuren zum FC Genua und dem RSC Anderlecht seien inzwischen erkaltet. Die Ostwestfalen sind noch auf der Suche nach offensiven Verstärkungen. Auch Gabriel Vidovic (22/Dinamo Zagreb) ist auf dem Sprung zum Bundesliga-Aufsteiger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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