Bundestrainer-Suche: Bierhoff nennt Zeitplan

Oliver Bierhoff hat sich zum Stand der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Joachim Löw geäußert. Seitdem der Bundestrainer seinen Rücktritt nach der EM angekündigt hat, stehe Bierhoff „mit Kandidaten und deren Umfeld in Kontakt“, wie der DFB-Direktor der ‚Bild‘ sagt.

Bierhoff weiter: „Es wird in den nächsten Wochen weitere Gespräche und Treffen geben. Mein Plan ist es, dem DFB-Präsidium rund um die EM einen Nachfolger vorzuschlagen.“ Die ‚Bild‘ bezeichnete zuletzt die internen Lösungen Stefan Kuntz (U21) oder Marcus Sorg (Löw-Assistent) als wahrscheinlich. Zudem steht ein Treffen mit Ralf Rangnick an. Hansi Flick ist an den FC Bayern gebunden, das letzte Wort über die Zukunft des Triple-Trainers scheint aber noch nicht gesprochen.