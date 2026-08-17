Inklusive Inácio: Zwei BVB-Talente im Tausch weg?

Der Transfer von Giannis Konstantelias befindet sich kurz vor dem Abschluss. Der 23-Jährige wird Borussia Dortmund inklusive Boni bis zu 32 Millionen Euro kosten, obendrein sichert sich PAOK Saloniki eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent. Und damit nicht genug.

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Laut griechischen Medien könnten auch zwei BVB-Talente Teil des Deals werden. Wie ‚sport24.gr‘ berichtet, befindet sich PAOK in fortgeschrittenen Gesprächen mit Christos Kostoglou. Der 17-Jährige spielt beim BVB in der U19 und hat noch ein Jahr Vertrag. Schwarz-Gelb sei aber bereit, den zentralen Mittelfeldspieler ablösefrei ziehen zu lassen.

Ganz so weit wie bei Kostoglou ist der griechische Erstligist bei Samuele Inácio noch nicht. Laut der ‚Gazzetta‘ will Saloniki den 18-Jährigen ausleihen. Der italienische Nationalspieler ist an der Strobelallee allerdings eigentlich fest eingeplant. Eine Tür könnte sich in den letzten Tagen des Transferfensters nur dann öffnen, wenn die Aussicht auf Spielzeit in Dortmund durch die vielen Neuzugänge schwindet.