Bayerns Dreesen: „Können auch Krisen meistern“

Der FC Bayern betrachtet die aktuelle Spielpause in der Bundesliga mit Sorge, gerät aber nicht in Panik. Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen wird auf der vereinseigenen Website zitiert: „Der FC Bayern hat sicher gut gewirtschaftet in den vergangenen Jahren, was ihn in die Lage versetzt, auch Krisen zu meistern.“

„Bei einer länger andauernden Krise“ müsse der deutsche Serienmeister jedoch „eine noch schwierigere Situation bewältigen“. Dreesen weiter: „Natürlich müssen wir die sich stetig verändernde Lage immer wieder neu einschätzen und können daher heute noch nicht sagen, wie die wirtschaftlichen Auswirkungen bei einer Verschärfung der Lage sein werden.“