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Offiziell 2. Bundesliga

Überraschungswechsel für Bilbija

von Dominik Schneider - Quelle: dcfc.uk.com
1 min.
Filip Bilbija jubelt mit den Fans @Maxppp

Obwohl Filip Bilbija maßgeblich für den Aufstieg des SC Paderborn in die Bundesliga war, kickt der 26-Jährige weiter zweitklassig – allerdings nicht in Deutschland. Derby County hat die Verpflichtung des Offensivspielers bekanntgegeben. Bei den Rams erhält Bilbija einen Dreijahresvertrag.

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Der Deal hatte sich in den vergangenen Tagen nicht angedeutet. Nachdem Bilbijas Vertrag in Paderborn Ende Juni auslief, kann der gebürtige Berliner ablösefrei wechseln. Mit 15 Saisontreffern in der regulären Saison sowie einem Tor in den wichtigen Relegationspartien gehörte der Angreifer zu den wichtigsten Spielern beim Paderborner Aufstieg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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