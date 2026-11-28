Manko auf der Schiene?

Bundesliga-Tabellenführer, das Erreichen des Achtelfinales im DFB-Pokal und solide zehn Punkte in der Champions League – Borussia Dortmund ist stark in die neue Saison gestartet. Eine Schwachstelle im Team von Chefcoach Niko Kovac haben die ‚Ruhr Nachrichten‘ jetzt aber ausgemacht. Die Rede ist von den Außenbahnen, die nach Ansicht der Regionalzeitung aktuell zu wenig Gefahr im Spiel nach vorne ausstrahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu den Zahlen: Julian Ryerson (29), der in der vergangenen Spielzeit auf 18 Assists gekommen war, konnte in der Liga bislang noch kein Tor vorbereiten. Sein Pendant Daniel Svensson (24) steht bei einer Vorlage. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ schlussfolgern, dass sich der BVB nach Alterantiven umsehen wird, sollten sich die Schienenspieler nicht offensiv weiterentwickeln.

Von den eigenen Fans ausgebuht

Viel düsterer als beim BVB sieht es aktuell beim FC Chelsea aus. Nach drei Niederlagen in der Liga in Folge weiß auch Cheftrainer Xabi Alonso nicht so richtig weiter. Einen Buhmann haben die Anhänger der Blues indes schon ausgemacht: Wesley Fofana (25).

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Freitagabend gegen Nottingham Forest (2:3) wurde der Innenverteidiger bei jedem Ballkontakt von den eigenen Fans ausgebuht. „Hau ab Fofana, du bist hier nicht willkommen“, schallte es im Chor über die Tribüne – aber warum?

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund ist ein nicht abgesprochenes Interview mit dem Youtuber Zach Nani, das einige Tage vor der Partie veröffentlicht wurde. Dabei erweckte der Franzose (ein Länderspiel) den Anschein, über seinen verschossenen Elfmeter beim Pokal-Aus gegen den FC Liverpool (1:1; 5:6 n.E.) zu scherzen. Das kam bei den Chelsea-Anhängern offenbar gar nicht gut an.