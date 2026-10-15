BVB: Zwei Erkenntnisse zur CL-Enttäuschung

Zweiter Anzug passt (noch) nicht

Fünf Veränderungen nahm Niko Kovac im Vergleich zum Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen (2:2) vor. Einige Leistungsträger wie Serhou Guirassy und Felix Nmecha rotierten auf die Bank, dafür durften sich unter anderem Fábio Silva und Samuele Inácio von Anfang an beweisen.

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Der Plan ging jedoch gehörig schief, wie auch Kovac nach der 0:1-Niederlage erkannte: „Das hat nicht geklappt. Das muss ich ganz klar sagen. Das nehme ich dann auch auf meine Kappe.“ Insbesondere die „B-Spieler“ haben den kroatischen Übungsleiter enttäuscht, der anmerkte: „Erst nach unserem Vierfachwechsel sind wir besser ins Spiel gekommen und haben das Heft in die Hand genommen.“ Dann war es allerdings schon zu spät, der Ausgleichstreffer gelang dem BVB nicht mehr.

Niederlage mit Ansage

Eigentlich war jedem klar, dass die Schwarz-Gelben nahe am Polarkreis auf ungewohntem Kunstrasen ein schwieriges Spiel erwarten würde. Es schien jedoch so, als wäre die Mannschaft trotzdem überrascht von der Intensität der Norweger gewesen. Der BVB ließ die Grundlagen zu großen Teilen vermissen und stemmte sich erst spät gegen die erste Niederlage der Saison.

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„Die Leidenschaft hat gefehlt, das hat der Gegner viel besser gemacht. Das eine ist das Spiel mit Ball, das andere gegen den Ball. Und wir haben defensiv viel zu viel zugelassen. Offensiv kannst du den Gegner nicht in Unordnung bringen, wenn du nicht hinter die Kette spielst. Das haben wir später besser gemacht, aber dann war es zu spät“, stellte Kovac klar.

Schweres Programm

In den kommenden beiden Spielen muss der BVB zeigen, dass aus den gestrigen Fehlern gelernt wurde. Am Samstag (15:30 Uhr) gastiert die Borussia bei Union Berlin, am kommenden Dienstag bei Sabah FK in Aserbaidschan. Kovac warnt: „Da geht es um viel Einsatz, Leidenschaft, Willen. Das haben wir schon allzu oft erlebt, wenn man denkt, dass man dahin fährt, nur um Fußball zu spielen.“ Zum Beispiel am gestrigen Abend.