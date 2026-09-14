Salim Musah lagen in diesem Sommer einige Optionen für einen Leihwechsel vor. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ zeigten mehrere Vereine aus der 2. Bundesliga Interesse am 20-jährigen Stürmer, der beim SV Werder noch bis 2028 unter Vertrag steht. Die Bremer lehnten einen Wechsel allerdings ab, da man Musah auf lange Sicht eine wichtige Rolle zutraut.

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Musahs Berater hatte im August Unzufriedenheit über die Einsatzzeiten zum Ausdruck gebracht hatte. In der Liga kommt der deutsche U20-Nationalspieler nach drei Partien auf 35 Einsatzminuten.