Bayern einig über Motika-Verkauf

Der FC Bayern steht vor dem Verkauf von Offensivmann Nemanja Motika. Mit Roter Stern Belgrad haben sich die Münchner laut ‚Sky‘ auf eine Ablöse von zwei Millionen Euro plus Boni für den Torjäger der zweiten Mannschaft geeinigt.

Der 18-Jährige ist in Deutschland geboren, spielt aber für die serbischen Jugendnationalmannschaften. Nun will er seine ersten Schritte im Profifußball in Serbien gehen. Der Hamburger SV hatte sich bis zuletzt ebenfalls um Motika bemüht.