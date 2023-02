Chelsea: Potters Seitenhieb gegen Tuchel

Graham Potter legt Wert darauf zu betonen, dass die bislang schwache Saison des FC Chelsea ihren Anfang im Sommer nahm. „Einige der erfahrenen Jungs sagten mir, es sei die schlimmste Vorbereitung gewesen, die sie je hatten“, sagte der Blues-Trainer auf der heutigen Pressekonferenz, „ich möchte nicht weiter darüber reden. Aber die Tour hat nicht so funktioniert wie geplant.“

Das geht auch an die Adresse von Vorgänger Thomas Tuchel, der zu dem Zeitpunkt noch das Training leitete. Anfang September wurde der 49-Jährige von Klubbesitzer Todd Boehly vor die Tür gesetzt. Seitdem steht Potter an der Seitenlinie, schneidet bislang aber noch schwach ab. Chelsea belegt einen enttäuschenden zehnten Platz in der Liga und muss nach einem 0:1 gegen Borussia Dortmund um den Einzug ins Champions League-Viertelfinale zittern.

