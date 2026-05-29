WM-Kader: Titelverteidiger Argentinien rasiert Real-Juwel

Franco Mastantuono (18) hat es nicht in den argentinischen WM-Kader geschafft. Der Offensivspieler, der im vergangenen Jahr für 45 Millionen Euro von River Plate zu Real Madrid gewechselt war, fehlt im 26-köpfigen Aufgebot des Titelverteidigers. Unter anderem ist auch Außenstürmer Gianluca Prestianni (20/Benfica Lissabon) nicht mit von der Partie.

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#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Angeführt wird die Albiceleste von Kapitän Lionel Messi (38/Inter Miami), der seine sechste Weltmeisterschaft spielen wird. Aus der Bundesliga hat es Exequiel Palacios (27/Bayer Leverkusen) in das Aufgebot von Lionel Scaloni geschafft, das Superstars wie Enzo Fernández (25/FC Chelsea), Lautaro Martínez (28/Inter Mailand) oder Julián Alvarez (26/

Atlético Madrid) beinhaltet. In Gruppe J trifft Argentinien auf Algerien, Österreich und Jordanien.