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Offiziell Weltmeisterschaft

WM-Kader: Titelverteidiger Argentinien rasiert Real-Juwel

von Julian Jasch
1 min.
Lionel Messi mit weißen Zähnen @Maxppp

Franco Mastantuono (18) hat es nicht in den argentinischen WM-Kader geschafft. Der Offensivspieler, der im vergangenen Jahr für 45 Millionen Euro von River Plate zu Real Madrid gewechselt war, fehlt im 26-köpfigen Aufgebot des Titelverteidigers. Unter anderem ist auch Außenstürmer Gianluca Prestianni (20/Benfica Lissabon) nicht mit von der Partie.

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Angeführt wird die Albiceleste von Kapitän Lionel Messi (38/Inter Miami), der seine sechste Weltmeisterschaft spielen wird. Aus der Bundesliga hat es Exequiel Palacios (27/Bayer Leverkusen) in das Aufgebot von Lionel Scaloni geschafft, das Superstars wie Enzo Fernández (25/FC Chelsea), Lautaro Martínez (28/Inter Mailand) oder Julián Alvarez (26/
Atlético Madrid) beinhaltet. In Gruppe J trifft Argentinien auf Algerien, Österreich und Jordanien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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