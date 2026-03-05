Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

FC Bayern: Gute Nachrichten bei Davies

von Fabian Ley - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Alphonso Davies beim Bayerntraining @Maxppp

Alphonso Davies (25) hat den nächsten Schritt in Richtung Comeback gemacht. Der FC Bayern teilt mit, dass der pfeilschnelle Linksverteidiger am Donnerstagnachmittag große Teile des Abschlusstrainings mit der Mannschaft vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr) absolvieren konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Bayern München
Phonzy zurück im Teamtraining 🥰

Alphonso Davies konnte heute große Teile der abschließenden Trainingseinheit vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach absolvieren. 💪

🔗

Ein Einsatz am Freitagabend kommt für Davies aber dennoch nicht in Frage, wie Chefcoach Vincent Kompany im Pressetalk bestätigt hat. 🎙️
Bei X ansehen

Für eine Kader-Rückkehr gegen die Fohlen reicht es beim kanadischen Nationalspieler allerdings noch nicht, wie Bayern-Coach Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte. Davies hatte sich vor rund zwei Wochen bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt (3:2) einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Alphonso Davies

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Alphonso Davies Alphonso Davies
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert