FC Bayern: Gute Nachrichten bei Davies

Alphonso Davies (25) hat den nächsten Schritt in Richtung Comeback gemacht. Der FC Bayern teilt mit, dass der pfeilschnelle Linksverteidiger am Donnerstagnachmittag große Teile des Abschlusstrainings mit der Mannschaft vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20:30 Uhr) absolvieren konnte.

Für eine Kader-Rückkehr gegen die Fohlen reicht es beim kanadischen Nationalspieler allerdings noch nicht, wie Bayern-Coach Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte. Davies hatte sich vor rund zwei Wochen bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt (3:2) einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen.