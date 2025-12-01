Menü Suche
60 Millionen: U17-Shootingstar in die Premier League?

von Leon Morsbach - Quelle: as
Luis Eduardo schirmt den Ball ab @Maxppp

Zwei Premier League-Vereine zeigen konkretes Interesse an Luis Eduardo von Grêmio Porto Alegre. Wie die ‚as‘ berichtet, sind der FC Chelsea und Manchester United während der U17-WM auf den Brasilianer aufmerksam geworden und sollen bereits Verhandlungen aufgenommen sowie erste Kontakte geknüpft haben, die in den kommenden Wochen in einem Angebot resultieren könnten.

Eduardo überzeugt mit starken Leistungen in der U20 von Grêmio und sorgt mit einer Topgeschwindigkeit von 38 km/h als Innenverteidiger für erstaunliche Dynamik im Spiel. Der 17-Jährige verlängerte erst im Juli seinen Vertrag bis 2028, inklusive einer Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro.

