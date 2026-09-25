Seit Jahren ist die Rechtsverteidiger-Position eine Baustelle im DFB-Team. Gestern durfte dort Philipp Treu vom SC Freiburg auflaufen und legte einen blitzsauberen Auftritt hin (FT-Note: 2).

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp lobte: „Philipp hat mit Sicherheit gemerkt, dass er hier hereinpasst – in jeder einzelnen Trainingseinheit hat er das gemerkt.“

Im Rennen mit Josha Vagnoman (25/VfB Stuttgart) und Ridle Baku (28/RB Leipzig) um einen Stammpletz hat Treu stark vorgelegt. Auch Abwehrboss Jonathan Tah (30) lobte: „Wie er die Linie rauf und runter gerannt ist, das war top. Genau das brauchen wir.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Treu selbst war nach seinem Debüt euphorisiert: „Genau so muss man spielen. Wir müssen dem Land alles geben und mit Stolz spielen.“ Das hat der 25-Jährige im direkten Duell mit Liverpool-Star Cody Gakpo (27) tatsächlich verkörpert. Als Krönung war er in der 32. Minute auch am deutschen Treffer durch Felix Nmecha (25) mit seiner Hereingabe entscheidend beteiligt.