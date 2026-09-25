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FT-Kurve UEFA Nations League

Der große Gewinner beim Klopp-Debüt

Das DFB-Team ist mit einem 1:1 gegen die Niederlande in die Ära Jürgen Klopp gestartet. Es gibt einen großen Gewinner.

von Lukas Hörster
3 min.
Jürgen Klopp als Bundestrainer @Maxppp
Niederlande 1-1 Deutschland

Seit Jahren ist die Rechtsverteidiger-Position eine Baustelle im DFB-Team. Gestern durfte dort Philipp Treu vom SC Freiburg auflaufen und legte einen blitzsauberen Auftritt hin (FT-Note: 2).

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Klopp lobte: „Philipp hat mit Sicherheit gemerkt, dass er hier hereinpasst – in jeder einzelnen Trainingseinheit hat er das gemerkt.“

Im Rennen mit Josha Vagnoman (25/VfB Stuttgart) und Ridle Baku (28/RB Leipzig) um einen Stammpletz hat Treu stark vorgelegt. Auch Abwehrboss Jonathan Tah (30) lobte: „Wie er die Linie rauf und runter gerannt ist, das war top. Genau das brauchen wir.“

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Treu selbst war nach seinem Debüt euphorisiert: „Genau so muss man spielen. Wir müssen dem Land alles geben und mit Stolz spielen.“ Das hat der 25-Jährige im direkten Duell mit Liverpool-Star Cody Gakpo (27) tatsächlich verkörpert. Als Krönung war er in der 32. Minute auch am deutschen Treffer durch Felix Nmecha (25) mit seiner Hereingabe entscheidend beteiligt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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