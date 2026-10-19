Gespräche bestätigt: Spektakuläre Ramos-Rückkehr?

Zuletzt war Sergio Ramos in seiner beeindruckenden Karriere für CF Monterrey aktiv. Seine Anstellung dort endete jedoch im Januar, seitdem ist der Innenverteidiger auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Kehrt der 40-Jährige womöglich nochmal in die höchste spanische Spielklasse zurück?

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Sendung ‚Tablero Deportivo‘ bei ‚Radio Nacional‘ verriet Ángel Torres, Präsident des FC Getafe, dass aktuell Gespräche mit Ramos laufen: „Sein Bruder, sein Berater, hat mit mir gesprochen. Wir haben sechs Innenverteidiger, es war keine offene Position. Der Trainer brauchte Flügelspieler, aber es ist noch nicht zu spät, er steht auf der Liste potenzieller Neuzugänge.“

Keine Priorität

Für den Flügel arbeitet der La Liga-Vertreter aktuell mit Hochdruck an der Verpflichtung von Jadon Sancho (26). Sobald diese eingetütet wird, könnte die Spur zu Ramos heißer werden. Aufgrund seiner Vereinslosigkeit kann der 180-fache spanische Nationalspieler außerhalb einer Transferperiode unter Vertrag genommen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er könnte kommen, denn wir bemühen uns schon länger um ihn, aber er hatte keine Priorität. Es ging uns vor allem darum, Flügelspieler zu verpflichten“, antwortete Torres auf die Frage, ob Ramos für die Zukunft eine realistische Option sei. In Getafe würde der Defensivspezialist auf seinen alten Real-Weggefährten Dani Carvajal (34) treffen.