Liverpool: Fette Nachzahlung für Elliot?

Der FC Liverpool muss für Nachwuchsmann Harvey Elliot womöglich noch einmal tief in die Tasche greifen. In dieser Woche entscheidet laut einem Bericht von ‚The Athletic‘ ein Schiedsgericht darüber, ob die Reds weitere rund 11,5 Millionen Euro an den FC Fulham zahlen müssen. Hintergrund ist eine vereinbarte Klausel, die nach Meinung der Cottagers gegriffen hat. In Liverpool sieht man den Sachverhalt allerdings anders.

Elliot war 2019 von Fulham an die Anfield Road gewechselt. Die großen Erwartungen konnte der heute 17-Jährige bislang jedoch nicht erfüllen. Momentan ist der quirlige Linksfuß an Zweitligist Blackburn Rovers verliehen und zeigt dort ansprechende Leistungen.