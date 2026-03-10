Neuer Co-Trainer für Nagelsmann

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen neuen Co-Trainer. Wie der DFB am Dienstag offiziell mitteilt, tritt Alfred Schreuder in die Fußstapfen von Sandro Wagner und wird Nationaltrainer Julian Nagelsmann fortan als Assistent unterstützen. Schreuder arbeitete bereits von 2016 bis 2018 in Diensten von der TSG Hoffenheim mit Nagelsmann zusammen. „Ich schätze Alfred als Trainer und Menschen sehr. Er ist mit seiner Erfahrung ein enormer Gewinn für unser Team mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft. Wir haben uns für ihn als zusätzlichen Experten entschieden, damit sich Mads Buttgereit im Training voll auf die Standardsituationen konzentrieren kann“, begründet Nagelsmann die Wahl.

Wie der DFB darüber hinaus bekanntgibt, wird der Niederländer der Nationalelf bereits zu den anstehenden Testländerspielen gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) zur Verfügung stehen. Auch bei der Weltmeisterschaft im Sommer wird er für die Nationalelf tätig sein. Schreuder stand in der Spielzeit 2019/20 als Cheftrainer der TSG Hoffenheim in der Bundesliga an der Seitenlinie, zuletzt trainierte er den saudischen Zweitligisten Al Diraiyah FC.